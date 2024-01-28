شاهد: الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات وحملة اعتقالات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية، وذلك استمرارا للتصعيد الحالي من قِبل الاحتلال بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.

ففي جنين شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من قرى عرانة ورمانة وعانين، عندما أوقفتهم على حاجزين عسكريين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت شابا من مخيم جنين. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت أحياء عدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية سلواد شرق محافظة رام الله، مركز الضفة الغربية. وفي مخيم عين السلطان بأريحا، شرقي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد اقتحام منزليهما في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عين السلطان، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجد الرمحي، عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في منطقة “أم السمن” قرب المدخل الجنوبي للبلدة “النشاش”، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون الإبلاغ عن إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأسابيع الأخيرة من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها للناشطين والشبان الفلسطينيين.

وحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) فإن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.