عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية بالأردن وبايدن يتوعد

قُتل 3 جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة (سي إن إن)، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، أن 3 من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في هجوم “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.

وأضاف التقرير أن مقتل الجنود الأميركيين في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط.

بينما نقلت رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية قوله إن الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين “لم يقع على الأرض الأردنية”.

وحتى يوم الجمعة، تم تسجيل أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ الحرب على غزة، بالرغم من أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الوابل المستمر من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف بأنها غير ناجحة، لأنها لم تتسبب في إصابات خطيرة أو أضرار في البنية التحتية.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أوضحوا أكثر من مرة إنهم لا يريدون أن يروا التوترات المتزايدة بشكل متزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتسع وتتحول إلى حرب إقليمية.

وردا على سؤال الأسبوع الماضي عما إذا كان البنتاغون قدّر أن وكلاء إيران يكثفون هجماتهم على القوات الأمريكية، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون صابرينا سينغ: “ليس بالضرورة، لا”.

وتعليقا على هذا الحدث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “مازلنا نجمع الحقائق حول هذا الهجوم وإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق”.

وأضاف “لقد كان أفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة. وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم. وسنواصل التزامهم بمكافحة الإرهاب. ولا شك لدينا في أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

وفي مقابلة مسجلة مع قناة (إي بي س) الإخبارية، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون إن جزءًا من عمل الولايات المتحدة هو “التأكد من عدم توسيع دائرة الصراع الشرق الأوسط”.

وأضاف: “الهدف هو ردعهم ولا نريد السير في طريق تصعيد أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.