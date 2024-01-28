“حذرنا الإدارة الأمريكية”.. قيادي بحماس يعلق على مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن (فيديو)

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة “حماس” بالخارج سامي أبو زهري إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سبق أن حذرت الإدارة الأمريكية من توسع الصراع في الشرق الأوسط نتيجة العدوان على غزة.

وأضاف أبو زهري في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن “الأمة ستواصل دورها لحماية الدم الفلسطيني، وما يحدث في غزة عار على العالم”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين في هجوم بطائرة دون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أبو زهري أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي رحلت من غزة تحت ضربات سلاح المقاومة الإسلامية، وأن فصائل المقاومة هي من تقود اليوم مشروع التحرير.

وقال “لن نقبل بالتنازل عن حقنا في أرضنا ومقدساتنا وسنواجه الاحتلال وسنحمي شعبنا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.