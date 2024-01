مقررة أممية: تعليق تمويل أونروا يعني المشاركة في “الإبادة” بغزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تشارك في الإبادة الجماعية.

وأشارت في تدوينة عبر منصة إكس، أمس السبت، إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها لـ (أونروا) جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.

وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.

The day after @ICJ concluded that Israel is plausibly committing Genocide in Gaza, some states decided to defund UNRWA, collectively punishing millions of Palestinians at the most critical time, and most likely violating their obligations under the Genocide Convention. https://t.co/fl32DrDeFs

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 27, 2024