نيويورك تايمز: حماس حصلت على أسلحة نوعية من مصدر غير متوقع

كشف مسؤولون عسكريون وقادة مخابرات إسرائيليون أن عددًا كبيرًا من الأسلحة التي استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وفي الحرب الدائرة في غزة، جاءت من مصدر غير متوقع، وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشر، اليوم الأحد، أن مسارات التهريب وطرقها تحت الأرض التي اعتمدتها (حماس) على مدى سنوات طويلة تفسر إلى حد بعيد كيف أصبحت (حماس) مدججة بالسلاح بكمية وافرة ومتنوعة، على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أوضحت مدى قدرة (حماس) على بناء وإعادة بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدة أن (حماس) تقوم أيضًا بتسليح مقاتليها بأسلحة تم الحصول عليها من القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة “المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها خلال الأشهر القليلة الماضية من القتال كشفت مرة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أساءت الحكم على نوايا حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أنها قللت من قدرتها على الحصول على الأسلحة”.

وأكدت الصحيفة أن الأسلحة ذاتها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام الـ17 الماضية تُستخدم الآن ضدها، وأن المتفجرات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الموجودة بحوزة (حماس) هي التي مكنتها من قصف مواقع حيوية في الداخل الإسرائيلي واختراق البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ونقلت الصحيفة على لسان النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية مايكل كارداش: “أن الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيس للمتفجرات بالنسبة لحماس، وأنهم يجمعون القنابل الإسرائيلية غير المتفجرة والمدافع ويعيدون استخدامها”.

ويقول خبراء أسلحة إن ما يقارب 10% من الذخائر عادة لا تنفجر، وأنه في حالة إسرائيل، قد يكون الرقم أعلى.

وقال أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، إن معدل الفشل في بعض هذه الصواريخ يصل إلى 15%.

وخلصت الصحيفة إلى أنه وفقًا لمقاطع “فيديو” خاصة بـ(حماس) والمخلفات التي كشفت عنها إسرائيل، فإن الأسلحة مثل المتفجرات المضادة للدبابات، والرؤوس الحربية “آر بي جي”، والقنابل الحرارية والعبوات الناسفة، تم إعادة توظيفها من قبل المقاومة الفلسطينية واستخدامها في المعارك ضد الجيش الإسرائيلي.