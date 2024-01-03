“الآن وليس غدا”.. والد الشهيد محمد الدرة يناشد العالم التحرك الفوري لوقف الحرب في غزة (شاهد)

أدى فلسطينيون صلاة الجنازة على عدد من ذويهم الذين استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المحافظة الوسطى في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وقال والد الشهيد محمد الدرة للجزيرة مباشر، بعد فقدان عدد من أفراد عائلته في القصف “ليس فقط أبناء عائلة الدرة، آلاف الأطفال يُقتلون في الشوارع، أشلاؤهم في الشوارع، دماؤهم في الشوارع أنهار، 3 شهور وداخلين على الشهر الرابع، والعالم مجرم إرهابي صامت، ونحن نُقتل بيد صهيونية أمريكية بريطانية ألمانية”.

وأضاف “كل شهيد باشوفه باشوف فيه محمد الدرة، وما زال نزيف الدم الفلسطيني في الضفة وفي غزة سياسة ممنهجة. حتى لما بيضربوا أي إنسان في الضفة أو في غزة بيحاصروا المستشفيات من جميع النواحي حتى لا يستطيع أي مسعف إيصال أي مصاب حتى يموت في الطريق”.

وتابع “عدد كبير من المصابين في مخيم البريج لم يستطع لا الصليب الأحمر ولا الأمم المتحدة ولا أي إنسان الدخول لإنقاذهم. باختصار نحن نُقتل بأسلحة أمريكية، والقيادة الأمريكية كلها موجودة في إسرائيل، هي من تدير الحرب”.

وناشد والد الدرة العالم كله وقف نزيف دم أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، قائلا “الآن الآن وليس غدا”.

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تشن حربها على القطاع لليوم الـ89، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى مساء أمس، أكثر من 22 ألف شهيد جُلهم أطفال ونساء، في حين تجاوز عدد الجرحى 57 ألفا، ولا يزال آلاف في عداد المفقودين.