تأهب أمني في إسرائيل تحسبا لرد محتمل من حماس على اغتيال العاروري

قدَّرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أنه “بما أن الذين قُتلوا أمس في بيروت هم المسؤولون عمليا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال، وهذا قد يستغرق بعض الوقت”.

وأضافت “في إسرائيل يُقدّرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات ردا على اغتيال الأمس، على الأقل فإنهم سيحاولون”.

ونبهت الهيئة إلى صدور تعليمات للضباط في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة، تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري. وأشارت إلى أنه تجري استعدادات خاصة في (نجمة داود الحمراء) في جميع أنحاء البلاد.

تتأهب إسرائيل أمنيا لرد محتمل من الجبهة الشمالية وكذلك من قطاع غزة عقب تصفية صالح العاروري ويتردد وسط القادة في إسرائيل أن من صفّى العاروري أخذ في الاعتبار رد الفعل وقد استعد لكل الاحتمالاتhttps://t.co/gYnmr86Byh pic.twitter.com/A2aY0hmUVz — مكان الأخبار (@News_Makan) January 3, 2024

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، إن ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيَّرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين. في حين نعت حماس، في بيان، العاروري والقياديَّين في كتائب القسام سمير فندي وعزام الأقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

يُذكر أنه في 28 أغسطس/آب الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن “أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات”.

بالفيديو | عاجل | السيد #نصرالله: أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا او فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية فسيكون له رد الفعل القوي ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة #لبنان للاغتيالات pic.twitter.com/O8PeZEMYgl — قناة المنار (@TVManar1) August 28, 2023

وتأتي عملية الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد فيه حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفا يوميا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.