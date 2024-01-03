تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب تبحث مع الكونغو قبول “مهجَّرين” من غزة

ذكر موقع (تايمز أوف إسرائيل) العبري، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تُجري محادثات سرّية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى، لاستيعاب “مهجَّرين” فلسطينيين من قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر -لم يسمّه- قوله “ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهجَّرين، ونحن نُجري محادثات مع آخرين”.

وأشار إلى أن وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل قالت في الكنيست أمس “في نهاية الحرب سوف ينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية”.

وأضافت “لن يكون هناك عمل، وسيتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية. مشكلة غزة ليست مشكلتنا فقط. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه”.

مصدر اعلامي: مفاوضات مع الكونغو لاستيعاب الهجرة من غزة، وقد انفرد موقع "زمان يسرائيل" بتصريحات الوزيرة غامليئيل انها لا تعرف حلا آخر سوى الهجرة الطوعية من قطاع غزة للقضاء على التهديد مستقبلاhttps://t.co/UT7z0Pp8H0 pic.twitter.com/S3U7IpzSF1 — مكان الأخبار (@News_Makan) January 3, 2024

وتأتي هذه التحركات على الرغم من الانتقادات الأمريكية العلنية لدعوات التهجير من غزة. وبهذا الخصوص قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس، في بيان “ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة”.

ووصف ميلر التصريحات بأنها تحريضية وغير مسؤولة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على لسان رئيسها، أعربت لهم مرارا وتكرارا وبشكل متسق، أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة.

وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعا من قطاع غزة. وأعلن الوزيران بن غفير وسموتريتش، أول أمس، دعمهما لـ”التهجير الطوعي” للفلسطينيين من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22313 شهيدا و57296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.