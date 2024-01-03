جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويصيب عددا من الفلسطينيين (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، ومدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس، وكذلك اقتحام الجيش مدينة قلقيلية حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طولكرم من محاور عدة، وفرض حصارا على مخيم نور شمس، في حين قصفت مسيَّرات موقعا في مخيم المدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة. وأشار الشهود إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح جراء قصف استهدف حي أبو الفول وسط مخيم طولكرم.

وقال شهود آخرون إن آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم نور شمس شرقي طولكرم وشرعت في تجريف وتدمير بنيته التحتية، كما انتشر قناصة الجيش على أسطح منازل.

وأضاف الشهود أن الجيش أجرى تفتيشا في عشرات المنازل وتحقيقا ميدانيا مع السكان، على وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. وألقى الجيش بيانات عبر طائراته تفيد بفرض منع التجوال في مخيم نور شمس، حسب الشهود.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى (الإسراء التخصصي) في الحي الغربي من المدينة، ومستشفى (الشهيد ثابت) الحكومي في المنطقة الشمالية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضا اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها في مدينة رام الله، كما دهم بلدات عدة ومخيمات بالضفة وشن حملة اعتقالات. ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية.