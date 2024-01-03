شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل في (بلوك 2) بمخيم جباليا.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر المبنى وقد انهار بفعل الغارة الإسرائيلية، في حين هرع سكان وهم يبحثون تحت الأنقاض عن ناجين أو يحاولون انتشال جثث الشهداء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف منزل لعائلة الخليل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومناشدات لضرورة انتشال العالقين تحت الركام.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا.

وقالت إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى 261 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.