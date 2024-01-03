في الوحل والمطر.. فلسطينيون ينزحون من مخيم النصيرات إلى دير البلح ورفح بعد تهديد الاحتلال لهم (شاهد)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر استمرار عمليات نزوح المواطنين الفلسطينيين من مخيم النصيرات إلى دير البلح ورفح جنوبي قطاع غزة، بعد تهديد الاحتلال لهم باستهداف من يصر على البقاء في المخيم.

وأظهرت الكاميرا تحرك النازحين على عربات تجرها الحيوانات حملوا عليها أمتعتهم وسط الشوارع المدمرة، في ظل طقس بارد وأمطار غزيرة أغرقت الطرقات وملأتها بالوحل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال دمرت عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين، ونفذت أحزمة نارية شرق المخيم، وخان يونس جنوبا، وسُمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، وسط قطاع غزة. واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تشن حربها على قطاع غزة لليوم الـ89، حيث بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى مساء أمس، أكثر من 22 ألف شهيد جُلهم أطفال ونساء، في حين تجاوز عدد الجرحى 57 ألفا، ولا يزال آلاف في عداد المفقودين.