قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر في القدس وتعتدي على فلسطينيين بالضرب (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، برفقة طواقم وآليات البلدية، بلدة جبل المكبر في القدس، وحاصرت شقة سكنية ومنشأة تجارية تمهيدا لهدمهما.

ودون سابق إنذار ورغم وجود قرار من المحكمة بتجميد عملية الهدم لنهاية مارس/آذار، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر، وحاصرت شقة سكنية ومنشأة تجارية لعائلة شقيرات تمهيدا لهدمهما.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جبل المكبر، وأبعدت الأهالي بالقوة عن محيط الشقة والمنشأة اللتين تنوي هدمهما.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي بالضرب المبرح، وأطلقت عليهم القنابل والأعيرة المطاطية لمنعهم من الوصول إلى مكان الهدم.

وبعد محاصرة الشقة والمحل التجاري الذي يعود لعائلة شقيرات تمهيدا لهدمهما بحجة عدم الترخيص، اعتدت قوات بالضرب والرصاص المطاطي على أفراد العائلة ومنعتهم من الاقتراب من محيط الهدم.

كما اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وأعقاب البنادق وأصابته بجروح.

يُذكر أن هناك نحو 800 منزل في بلدة جبل المكبر مهدَّدة بالهدم بحجة عدم الترخيص والتنظيم من قِبل بلدية الاحتلال التي تنوي بناء 500 وحدة استيطانية وعدد من المرافق العامة في البلدة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وكان الاقتحام الأوسع في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، ومدينتي قلقيلية ونابلس.