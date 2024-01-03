مقتل ضابط إسرائيلي من قوات النخبة في معارك شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، عبر منصة إكس، إن الضابط (ميرون غيرش) قُتل خلال المعارك شمالي قطاع غزة، وذكرت أن الضابط يبلغ من العمر 21 عاما، وهو من منطقة بتاح تكفا.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية عبر منصة إكس، إن الضابط يشارك في الحرب على غزة ضمن وحدة ياهالوم، النخبة في سلاح الهندسة بالجيش.

רס"ל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יהל"ם, נפל בקרב בצפון הרצועה pic.twitter.com/DJea18Il9O — גלצ (@GLZRadio) January 3, 2024

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة في معارك بقطاع غزة.

وبمقتل الضابط غيرش، يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 509، بينهم 175 قُتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ماذا فعل جيش الاحتلال مع الإسرائيلي الذي انتحل صفة ضابط وسرق أسلحة والتقط صورًا مع نتنياهو؟ #الجزيرة_مباشر #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/sGeaL3EJ6n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2024

مقتل جندي وإصابة 5 بجروح خطيرة

من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة ضابطين وجنديين بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط غزة.

وقال في تقرير عن سير عملياته العسكرية في قطاع غزة “تم السماح بنشر اسم جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي الذي تم إخطار عائلته”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، في الحادث الذي سقط فيه الرقيب أول (سفيان داش) أصيب ضابط قتالي وجندي مقاتل وجندي احتياطي من كتيبة المهندسين 601 من اللواء 401 بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة”.

"סופיאן היה ילד חכם, חתיך, חייכן, אהב את כולם, אהב להיות לוחם, אהב את המדינה, אהב לצחוק ולטייל" • בן דוד של סמ"ר סופיאן דגש, לוחם בגדוד ההנדסה שנפל אתמול בקרב ברצועה, נפרד #בוקר_טוב_ישראל | @efitriger pic.twitter.com/p9OFhoETfd — גלצ (@GLZRadio) January 3, 2024

كما أصيب جندي احتياط من الكتيبة 710، فيلق المهندسين القتالي، بجروح خطيرة خلال معركة جرت وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكر التقرير العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن سير عمليات غزة.

وقال البيان العسكري الإسرائيلي “بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط قتالي من الكتيبة 74، اللواء 188، بجروح خطيرة خلال معركة جرت وسط قطاع غزة، وتم إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلاتهم”.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود القتلى في صفوفه، الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانا على غزة، خلّف حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.