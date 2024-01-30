بكلمات العرعير.. نجم “صراع العروش” ليام كننغهام يتضامن مع غزة خلال مظاهرة (فيديو)

كننغهام شارك في المظاهرة، بكلمات الأكاديمي والشاعر الفلسطيني الشهيد رفعت العرعير

أعلن الممثل الإيرلندي ليام كننغهام، نجم المسلسل الشهير “صراع العروش”، تضامنه مع أهل غزة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأيرلندي في العاصمة دبلن.

وقال كننغهام إن البرلمان يمثّل الشعب ويمثل الإنسانية، ويجب أن يساند أهل غزة الذي يواجهون مذبحة.

وقال إنه يشارك في هذه المظاهرة “بكلمات الأكاديمي والشاعر الفلسطيني الراحل دكتور رفعت العرعير الذي قتل هو وأخوه وأخته وأربعة من أطفالهم في هجوم استهدف منزل أخته، وهي كلمات نشرها على صفحته على منصة إكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

ووصف كننغهام كلمات العرعير بأنها “إنسانية للغاية ومحطمة للقلوب”.

وخاطب العرعير العالم باللغة الإنجليزية لكي ينقل إليه ما يدور في غزة منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد العرعير في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال ضربة جوية نفذتها الطائرات الإسرائيلية على منزل شقيقته بشمال قطاع غزة.