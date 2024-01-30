تعرف على المسيّرات التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة.. هذه وظائفها (فيديو)

تستخدم إسرائيل الطائرات المسيّرة سلاحًا رئيسيًّا في الحرب على غزة

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الطائرات المسيّرة سلاحًا رئيسيًّا في الحرب على غزة، بعد أن استخدمها في عمليات الاغتيال منذ سنوات.

إحدى المسيّرات استهدفت الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا اللذين استشهدا في غزة مؤخرًا.

وتستخدم مسيّرات الاحتلال في أغراض كثيرة منها: عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، وتصوير الطرق لفرق جنود المشاة، والسيطرة على الأهداف، وتقييم أضرار المعارك.

وتشمل قائمة المسيّرات التي يستخدمها الاحتلال:

مسيرة آي إيه أي إيتان الهجومية

المسيرة الجوية الكبرى لدى إسرائيل، يبلغ طولها نحو 14 مترا، وتطير على ارتفاع يصل إلى 45 ألف قدم.

بإمكانها الطيران مدة تصل إلى 36 ساعة.

مسيرة هرميس 900 الهجومية

يبلغ وزنها 1.1 طن.

وتبلغ حمولتها نحو 350 غراما.

تبقى في الجو مدة تصل إلى 36 ساعة.

تحلق على ارتفاع يصل إلى 30 ألف قدم.

مسيرة سبايك فاير فلاي الانتحارية

تحمل قوة تفجيرية كبيرة، وقد استخدمها جيش الاحتلال خلال الحرب الجارية.

سويتش بليد 600 الانتحارية

تمتلك كاميرا متطورة.

يمكنها حمل كمية من المواد المتفجرة.

تستخدم لمهاجمة الأهداف القريبة.

يصل مداها إلى 40 كيلومترا.

لها قدرة على الطيران مدة 40 دقيقة.

مسيرات سكاي لارك الاستطلاعية

تستخدم لعمليات التجسس، ويبلغ أقصى وزن لها نحو 40 كيلوغراما.

لها قدرة على البقاء في الجو مدة 5 ساعات.

تحلق على ارتفاع 15 ألف قدم.

مسيرة الاستطلاع “إكستندر”