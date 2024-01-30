الأخبار|قطاع غزة

“زورو فلسطين” و”المقاوم الأنيق”.. فيديو لأحد مقاتلي القسام في غزة يحظى بتفاعل لافت (شاهد)

أطلق المتفاعلون على مقاتل القسام اسم “المقاوم الأنيق” و”الفارس” و”زورو فلسطين”

مدة الفيديو 01 minutes 34 seconds
30/1/2024-|آخر تحديث: 30/1/202402:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر “مقاوِمًا أنيقًا” وهو يحمل سلاحه ويركض في أحد شوارع غزة.

وكتبت الكتائب تعليقًا مع الفيديو -الذي حظي بتفاعل واسع- تقول فيه “التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وبينت المشاهد، مقاوما وهو يلبس لباسا أنيقا أسود، مع غطاء رأس بنفس اللون وينتعل حذاءً ناصع البياض، وأخذ “الفارس” يركض في الشوارع الخالية مع سماع إطلاق نار كثيف.

وأظهر الفيديو، المقاوم يتقدم نحو دبابة إسرائيلية متوقفة بجانب الشارع، وسرعان ما حمل سلاحه على كتفه وأطلق النار على الدبابة الإسرائيلية فاشتعلت فيها النيران.

“الفارس” و”المقاوم الأنيق”

ووجد مقطع الفيديو والشجاعة الكبيرة التي أظهرها المقاوم، تجاوبًا كبيرًا وإعجابًا من قبل رواد مواقع التواصل، حتى أطلق عليه “المقاوم الأنيق” ووصفه آخرون بـ”الفارس”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، معارك شرسة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، حيث كبدته خسائر كبيرة في جنوده وضباطه مع توغله في حربه التي يشنها على غزة.

ويشتبك أفراد المقاومة الفلسطينية في أوقات كثيرة مع قوات الجيش الإسرائيلي في معارك مواجهة من المسافة صفر، كما يستهدفون آليات الجيش ويستولون على طائرات مسيّرة بها معلومات عسكرية.

وتعلن فصائل المقاومة كثيرًا عن عمليات مشتركة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتدور معارك ضارية، تستهدف خلالها الفصائل الجيش الإسرائيلي وأفراده وآلياته.

وتصاعدت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة كتائب القسام وسرايا القدس، ضد جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق عدة من قطاع غزة، مع استمرار الحرب العنيفة التي تشنّها إسرائيل على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر