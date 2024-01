“زورو فلسطين” و”المقاوم الأنيق”.. فيديو لأحد مقاتلي القسام في غزة يحظى بتفاعل لافت (شاهد)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر “مقاوِمًا أنيقًا” وهو يحمل سلاحه ويركض في أحد شوارع غزة.

وكتبت الكتائب تعليقًا مع الفيديو -الذي حظي بتفاعل واسع- تقول فيه “التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وبينت المشاهد، مقاوما وهو يلبس لباسا أنيقا أسود، مع غطاء رأس بنفس اللون وينتعل حذاءً ناصع البياض، وأخذ “الفارس” يركض في الشوارع الخالية مع سماع إطلاق نار كثيف.

وأظهر الفيديو، المقاوم يتقدم نحو دبابة إسرائيلية متوقفة بجانب الشارع، وسرعان ما حمل سلاحه على كتفه وأطلق النار على الدبابة الإسرائيلية فاشتعلت فيها النيران.

ووجد مقطع الفيديو والشجاعة الكبيرة التي أظهرها المقاوم، تجاوبًا كبيرًا وإعجابًا من قبل رواد مواقع التواصل، حتى أطلق عليه “المقاوم الأنيق” ووصفه آخرون بـ”الفارس”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، معارك شرسة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، حيث كبدته خسائر كبيرة في جنوده وضباطه مع توغله في حربه التي يشنها على غزة.

ويشتبك أفراد المقاومة الفلسطينية في أوقات كثيرة مع قوات الجيش الإسرائيلي في معارك مواجهة من المسافة صفر، كما يستهدفون آليات الجيش ويستولون على طائرات مسيّرة بها معلومات عسكرية.

"المُقاوم الأنِيق" ، "زورو فلسطين" ، "باتمان الحقيقيّ"

كُلّ تلك الجُمل أُطلقت على ذاك المُقاوم المِقدام حماه الله من كلّ شر و سوء 🇵🇸🇵🇸❤️ pic.twitter.com/NntPUYJRbh

