“زورو فلسطين” و”المقاوم الأنيق”.. فيديو لأحد مقاتلي القسام في غزة يحظى بتفاعل لافت (شاهد)

أطلق المتفاعلون على مقاتل القسام اسم “المقاوم الأنيق” و”الفارس” و”زورو فلسطين”

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر “مقاوِمًا أنيقًا” وهو يحمل سلاحه ويركض في أحد شوارع غزة.

وكتبت القسام تعليقًا مع الفيديو -الذي حظي بتفاعل واسع- تقول فيه “التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

كل البطولات كذبه أمام الهداف ذو المعطف الاسود ..

بسم الله على ثباتك على يدين لاتعرف الارتجاف 🔥💪#المقاوم_الانيق 🇵🇸#غزه_تقاوم_وستنتصر #غزة_الٱن #غزة_تستغيث pic.twitter.com/ZF0fBdwgeE — الجہنہرال ☠🖤❤ (@milanesta8887) January 29, 2024

وبينت المشاهد، مقاوما وهو يلبس لباسا أنيقا بلون أسود، مع غطاء رأس بنفس اللون وينتعل حذاءً ناصع البياض، فيما أخذ “الفارس” يركض في الشوارع الخالية مع سماع إطلاق نار كثيف.

وأظهر الفيديو، المقاوم يتقدم نحو دبابة إسرائيلية متوقفة على ناصية الشارع، وسرعان ما حمل سلاحه على كتفه وأطلق النار على الدبابة الإسرائيلية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

“الفارس” و”المقاوم الأنيق”

ووجد مقطع الفيديو والشجاعة الكبيرة التي أظهرها المقاوم، تجاوبًا كبيرًا وإعجابًا من قبل رواد مواقع التواصل، حتى أطلق عليه اسم ” المقاوم الأنيق” في حين وصفه آخرون “بالفارس”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، معارك شرسة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، حيث كبدته خسائر كبيرة وسط جنوده وضباطه مع توغله في حربه التي يشنها على غزة.

الثبات و الصمود و التوكل

والعقيدة و العزة و القوة ضع هذه الصفات بخلاط الميدان وقم بخلطها لمدة ثواني

ليخرج لك الفارس المقاوم الانيق🙆🏻‍♂️ pic.twitter.com/soiK7m0G1E — ابو المعتصم (@useruser1966) January 29, 2024

ويشتبك أفراد المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال في أوقات كثيرة مع قوات الجيش الإسرائيلي في معارك مواجهة من المسافة صفر، كما يستهدفون آليات الجيش ويستولون على طائرات مسيرة بها معلومات عسكرية.

"المُقاوم الأنِيق" ، "زورو فلسطين" ، "باتمان الحقيقيّ" كُلّ تلك الجُمل أُطلقت على ذاك المُقاوم المِقدام حماه الله من كلّ شر و سوء 🇵🇸🇵🇸❤️ pic.twitter.com/NntPUYJRbh — Her name is Palestine 🇵🇸😇 (@ayshaaa_48) January 29, 2024

وتعلن فصائل المقاومة كثيرًا عن عمليات مشتركة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتدور معارك ضارية، تستهدف خلالها الفصائل الجيش الإسرائيلي وأفراده وآلياته.

وتصاعدت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة كتائب القسام وسرايا القدس، ضد جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق عدة من قطاع غزة، مع استمرار الحرب العنيفة التي تشنها على غزة.