سرايا القدس: لن يستعيد الاحتلال أسراه ولو فتش رمال غزة وبحرها (فيديو)

قال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، إن الاحتلال لن يتمكن من تحرير أسراه “ولو فتش رمال قطاع غزة بأكملها ورمال بحرها أيضًا”، على حد وصفه.

وأضاف أبو حمزة في كلمة صوتية، نشرها حساب سرايا القدس على تليغرام مساء الثلاثاء “نؤكد للعدو الصهيوني قيادة ومستوطنين ولعوائل الأسرى لدينا أن دوائر التأمين في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أقسمت بالله لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضًا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم”.

وأوضح أن مقاتلي سرايا القدس سيواصلون التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة في مناطق الالتحام الأمامية.

وأشار إلى أن مقاتلي السرايا نفذوا عددًا من عمليات المقاومة النوعية بينها عمليات قنص وكمائن هندسية محكمة، والسيطرة على عدد من المسيّرات الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال في التجسس على القطاع.

ميدانيًّا، قالت سرايا القدس في بيان إنها استهدفت 4 دبابات للاحتلال بقذائف (آر بي جي) في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس.

ونشرت حركة الجهاد بيانًا، الثلاثاء، على لسان أمينها العام زياد النخالة، قال فيه “ردًّا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من مبادرات تقوم بها الإدارة الأمريكية بخصوص الأسرى الصهاينة وإطلاق سراحهم، فإننا نؤكد موقفنا الثابت بأننا لن ننخرط في أي تفاهمات دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار”.