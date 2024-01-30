شاهد: الاحتلال ينشر لقطات “مهينة” للأسرى أمام لوحة عليها آية قرآنية

بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لما قالت إنهم أسرى فلسطينيون من غزة معصوبو الأعين، وفي وضعية مهينة أمام لوحة عليها علم إسرائيل وجزء من آية قرآنية.

ونشرت القناة 14 الإسرائيلية الفيديو الذي يُظهر الأسرى يجلسون القرفصاء ومعصوبي الأعين أمام حائط عليه علما إسرائيل ولواء “غيفاتي” ولوحة أخرى عليها جزء من الآية 14 من سورة العنكبوت مكتوب عليها “فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ”.

ونشر مراسل القناة في الجيش الإسرائيلي على حسابه بموقع إكس صورة للمشهد، وعلّق تحتها “ينحنون أمام علم إسرائيل”، مدعيًا أن من في الصورة هم “مئات الإرهابيين” اعتقلتهم قوات “لواء غيفاتي” وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بين) في “خان يونس قبل أيام”.

משתחווים לדגל ישראל: מאות מחבלים נלכדו על ידי לוחמי גבעתי, מודיעין ושב״כ בימים האחרונים באזור חאן יונס. pic.twitter.com/NdkvYZ4Iwr — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) January 30, 2024

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات على المسجد الأقصى والمرابطين.

واقتحمت قوات المقاومة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، وأسقطت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من 3 آلاف مصاب، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.