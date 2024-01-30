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شاهد: الاحتلال ينشر لقطات “مهينة” للأسرى أمام لوحة عليها آية قرآنية

30/1/2024-|آخر تحديث: 30/1/202409:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لما قالت إنهم أسرى فلسطينيون من غزة معصوبو الأعين، وفي وضعية مهينة أمام لوحة عليها علم إسرائيل وجزء من آية قرآنية.

ونشرت القناة 14 الإسرائيلية الفيديو الذي يُظهر الأسرى يجلسون القرفصاء ومعصوبي الأعين أمام حائط عليه علما إسرائيل ولواء “غيفاتي” ولوحة أخرى عليها جزء من الآية 14 من سورة العنكبوت مكتوب عليها “فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ”.

ونشر مراسل القناة في الجيش الإسرائيلي على حسابه بموقع إكس صورة للمشهد، وعلّق تحتها “ينحنون أمام علم إسرائيل”، مدعيًا أن من في الصورة هم “مئات الإرهابيين” اعتقلتهم قوات “لواء غيفاتي” وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بين) في “خان يونس قبل أيام”.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات على المسجد الأقصى والمرابطين.

واقتحمت قوات المقاومة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، وأسقطت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من 3 آلاف مصاب، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر