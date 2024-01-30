شباب يتطوعون لنصب خيام النازحين في رفح دون مقابل (شاهد)

محمد أبو لبدة شاب فلسطيني من محافظة رفح، يبادر مع أصدقائه في مساعدة النازحين الفارين إلى مخيم تل السلطان غربي محافظة رفح دون مقابل مادي.

يؤكد أبو لبدة للجزيرة مباشر أنه أطلق مبادرة شبابية لمساعدة النازحين في نصب خيامهم بمنطقة تل السلطان، بعد أن فروا إليها هربا من اشتداد القصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس، تاركين ملابسهم وأمتعتهم.

وأضاف أنهم تمكنوا من نصب 45 خيمة للنازحين خلال 3 أيام دون مقابل، مشيرا إلى أن نصب الخيام يتطلب جهدا ومشقة، إضافة إلى عدد كبير من المتطوعين نظرا لكثرة أعداد النازحين.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة الأممية في تقريرها إن “محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي”.