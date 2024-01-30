طفل في غزة يُسكن آلامه بقراءة القرآن خلال تضميد جراحه (فيديو)

لم يمنع الألم طفلًا فلسطينيًّا في غزة من ترتيل القرآن بصوت عذب، أثناء تضميد جراحه من الإصابة التي ألمت به جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 4 أشهر.

ونشر الصحفي الفلسطيني أحمد أبو الروس عبر حسابه على إنستغرام، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا للطفل وهو يردد آيات القرآن بصوت عذب وبنطق سليم أثناء تضميد المسعفين يده المصابة جرّاء قصف الاحتلال على جنوبي قطاع غزة.

وحسب الإحصاء الفلسطيني، هناك نحو مليون و50 ألف طفل دون سن الـ18 في قطاع غزة قبل الحرب، يشكلون ما نسبته 47.1% من سكان القطاع، منهم نحو 32% دون سن الـ5 (340 ألف طفل).

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 26637 شهيدًا و65387 مصابًا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.