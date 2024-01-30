غزة.. انتشال جثمان طبيب فلسطيني بعد 5 أيام على استشهاده (فيديو)

ودّع عدد من الفلسطينيين، أمام المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الطبيب الفلسطيني محمد أبو رجيلة الذي استشهد قبل خمسة أيام في قصف إسرائيلي بمنطقة بني سهيلا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عائلة الطبيب الشاب وهي تودعه وتلقي عليه نظرة أخيرة قبل دفنه، إذ لم يتمكنوا من انتشال جثمانه رغم مرور أيام على استشهاده جرّاء القصف الشديد في المنطقة.

وقال شقيق الشهيد “أخويا الشهيد دكتور أسنان وعمل متطوعًا في مجمع ناصر الطبي بخان يونس منذ بداية الحرب، ويوم الخميس الماضي ذهب إلى عيادته بمنطقة بني سهيلا لإحضار بعض مستلزماته الطبية، فقامت طائرة إسرائيلية باستهدافه فاستشهد على الفور”.

وبدورها، قالت شقيقته “الدكتور محمد كان محبًّا للخير ولأهل بلده، والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة، طلب الشهادة ونالها، كان صادقًا مع الله عز وجل وربنا صدقه، الله يرحم روحه”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الاثنين 26 ألفًا و637 شهيدًا، و65 ألفًا و387 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.