مسعف في غزة يغرس علم فلسطين على أنقاض بيته المدمر.. هذا ما قاله (فيديو)

على أنقاض بيته المدمر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، غرس المسعف مؤمن سلمي الضابط بالدفاع المدني في غزة، علم فلسطين قائلًا في صمود: مستمرون رغم كل شيء.

ومن فوق الأنقاض، قال “متمسكون.. مستمرون رغم كل الألم”، وأكد أنه يواصل عمله رغم الاستهداف ورغم كل شيء.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى قائلا “رغم الاستهداف، في الـ2014 استهدفوني، هون استهدفوا بيتي، هذا استهداف 2014، ورممت داري وقعدت فيها، وهاي كمان مرة مستمرون رغم كل شيء، والحمد لله”.

وحين سأله المُحاور عن سبب إصراره وتمسّكه، أجاب “هيك ديننا.. هيك العقيدة تبعتنا.. الحمد لله”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 26637 شهيدا و65387 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحتى يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني كان الاحتلال الإسرائيلي قد دمّر 70000 وحدة سكنية كليًّا، و290000 وحدة سكنية دمارًا جزئيًّا جعلها غير صالحة للسكن.

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد استشهد 337 من الطواقم الطبية، ودمر جيش الاحتلال 122 سيارة إسعاف، وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيًّا من الخدمة.