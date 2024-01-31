“إلحقنا يا عمو “.. عم الطفلتين ليان وهند يروي للجزيرة مباشر تفاصيل مروعة عن استشهاد شقيقه وأسرته (فيديو)

روى عصام حمادة -عم الطفلتين ليان وهند- للجزيرة مباشر تفاصيل مؤلمة عن استشهاد أخيه وأسرته ومحاصرة سيارتهم، مؤكدا أن القصة بدأت منذ صباح الاثنين الماضي، عندما اصطحب شقيقه بشار زوجته وأطفاله الأربعة بالسيارة.

وقال “هند كانت راكبة مع أخويا بشار الله يرحمه”، مشيرا إلى اتصاله بأخيه صباح الاثنين ولكن دون رد.

وأوضح أنه بعد ساعة من اتصاله بشقيقه، جاءه اتصال استغاثة من الطفلة ليان ابنة أخيه الكبرى، وهي تستغيث به قائلة “يا عمو أمانة إلحقنا أنا متصابة”.

وأضاف أنه تواصل مع مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني، وتم تحويله إلى الهلال الأحمر الذي تحرك لإنقاذ الأسرة.

وتابع العم عصام “بعد ذلك وصلني اتصال من الطفلة رغد شقيقة ليان مستغيثة: أبويا وأمي وأخويا وأختي استشهدوا، إلحقنا يا عمو”.

واستكمل العم بحسرة “قعدت أتواصل مع رغد من الساعة 11 حتى الساعة 4. استشهدت رغد وهي بتكلم فيا، وتحمّلني أمانة إنقاذها”.

ثم وصله اتصال من الطفلة هند التي أخبرته باستشهاد جميع أفراد أسرتها ومحاصرتها داخل السيارة وخوفها الشديد، مؤكدا استمرارها في البكاء دون توقف.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد وثق في تسجيل صوتي لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفلة ليان حمادة (15 عاما)، حينما كانت تطلب النجدة هاتفيا بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي تركبها مع أسرتها.

ويقف العم في ساحة المستشفى المعمداني بانتظار أي معلومات عن الطفلة هند، ويناشد الجهات المعنية مساعدته في تسلُّم جثث شقيقه وأبنائه، ومعرفة مصير هند.