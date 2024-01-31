استشهد كل أفراد أسرتها.. انتشال طفلة من تحت الركام بعد 3 أيام من قصف إسرائيلي (فيديو)

انتُشلت طفلة فلسطينية من تحت ركام منزل أسرتها المكون من أربعة طوابق، بعد ثلاثة أيام من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل، واستشهاد باقي أفراد العائلة.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر من مستشفى العودة في غزة الطفلة (غنى حمدان) من مخيم النصيرات التي استشهد جميع أفراد عائلتها جرّاء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وقال أحد أقارب الطفلة للجزيرة مباشر إن قصفًا إسرائيليًّا حدث في الساعة التاسعة والنصف مساءً قبل 3 أيام، أدى إلى انهيار المبنى الذي تسكنه الأسرة واستشهاد أفرادها.

وأشار إلى أنهم كانوا يبحثون تحت الركام بعد الغارة الإسرائيلية على المنزل، ووجدوا اثنين من إخوتها وقد استشهدوا، وانتُشلت الطفلة غنى وهي على قيد الحياة بعد 3 أيام تحت الركام.

وقال إنهم بدأوا انتشالها من تحت الركام وهم يحفرون بالأيادي من الساعة الخامسة صباحًا حتى استطاعوا سحبها ظهر اليوم الأربعاء وهي على قيد الحياة بعد أن عثروا عليها.

وأوضح الطبيب الذي يعالج الطفلة أن حالتها الصحية المستقرة، وتحدثت الطفلة وذكرت أن اسمها (غنى)، وكان الطاقم الطبي يقوم بمعالجة الطفلة المصابة بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26900 شهيد و65949 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 117 يومًا حربًا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.