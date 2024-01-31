“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن تنفيذ عملية ضد إسرائيل (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لما تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” فيديو للحظة عملية إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وتضمّن الفيديو المنشور لحظات إطلاق 6 طائرات مسيّرة باتجاه هدف عسكري في العمق الإسرائيلي. وأشار الفيديو إلى أن العملية كانت بتاريخ أول أمس الاثنين.

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” قد تبنت، الأحد الماضي، مسؤولية الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25.

وقالت في بيانها إنها “ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعمًا لقطاع غزة، وردًّا على المجازر الإسرائيلية في القطاع”.