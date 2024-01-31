حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية بـ”بركان” (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر استهداف ثكنة بيرانيت العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ “بركان”.

وقال حزب الله في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بصواريخ بركان”.

وبيَّن مقطع الفيديو مشاهد من إطلاق الصواريخ، وانطلاق سحب من الدخان الأسود والأبيض من المنطقة التي قصفها حزب الله، وسط تبادل القصف المستمر بين الحزب والجيش الإسرائيلي.

وشهدت الحدود الجنوبية اللبنانية، يوم الاثنين، تصعيدا كبيرا بين إسرائيل وحزب الله، إثر استخدام الحزب عددا كبيرا من الصواريخ الثقيلة في استهداف مواقع إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ بدء المواجهات الحدودية بين الطرفين.

ومساء يوم الأحد، نشر حزب الله مقطع فيديو يوثق استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع رأس الناقورة البحري بصاروخ موجَّه.

وأرفق الإعلام الحربي لحزب الله مقطع الفيديو، وكتب تعليقا عليه “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسسية في موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي بصاروخ موجَّه خاص”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

يتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، خلّفت 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.