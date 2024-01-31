رئيس الوزراء القطري: توصلنا لاتفاق مع الإسرائيليين وهذا ما نحتاج إليه مع حماس

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وقال “توصلنا لاتفاق مع الإسرائيليين لكننا نحتاج إلى التفاوض على التفاصيل مع حماس”.

وقال بن عبد الرحمن في حديث مع (فوكس نيوز) الأمريكية “نحن في الوقت الحالي أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع بشأن التوصل إلى صفقة في غزة”.

خلال جلسة نقاشية في المجلس الأطلسي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/WurZjaYx1I — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 31, 2024

وأضاف “نريد دائمًا أن نكون متفائلين لكن لا ينبغي أن نبالغ في الوعود بإحراز تقدم والأمر في بدايته”، مشيرًا إلى عدم تحديد عدد الذين سيُطلَق سراحهم بالتبادل، إلا أن الحديث حاليًّا عن النساء وكبار السن.

العلاقات الأمريكية القطرية

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الولايات المتحدة وقطر تربطهما علاقة قوية “ونعتقد أن بإمكاننا المساعدة لاستعادة الاستقرار للمنطقة”. وأشار إلى أن العمل العسكري لن يحقق النتيجة المرجوة، مشددًا على ضرورة وضع حد للحرب والوصول إلى حل عن طريق التفاوض.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ ، خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن: يمكنني في الوقت الراهن أن أصف التقدم الذي نحققه وما حققناه في الأسابيع الماضية في غزة ، إننا في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/kRXl4qOpJf — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 31, 2024

وبشأن إدارة قطاع غزة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لفوكس نيوز “ليس من حقنا أن نقرر من سيدير غزة، والفلسطينيون هم من يقررون مصيرهم بأنفسهم”.

“الأونروا تحظى باحترام كبير”

وفيما يتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قال رئيس الوزراء القطري إنها تحظى باحترام كبير وتقوم بعمل عظيم للشعب الفلسطيني، وإنه ليس من العدل اتهام الأونروا بالكامل بسبب سوء سلوك بعض الموظفين.