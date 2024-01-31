سرايا القدس تفجر دبابة إسرائيلية بعبوة “ثاقب” وتخوض اشتباكات “ضارية” مع الاحتلال

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة بيانات، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس “تمكن مجاهدونا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة ‘ثاقب – برميلية’ بمحيط جورة العقاد في خان يونس”.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو مرفقًا بتعليق ذكرت فيه “مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس التجمعات والمواقع العسكرية الصهيونية في محاور التقدم وسط قطاع غزة”.

وقالت في بيانات اليوم الأربعاء “نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود العدو وآلياته في منطقة العرايشية وبطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس”.

وأشارت سرايا القدس إلى أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات إسرائيل في محور التقدم شرق مخيم البريج.

وقالت “استهدفنا بصاروخ 107 موجَّه مجموعة من جنود العدو تتحصن بأحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة”.

وذكرت سرايا القدس أنها نفذت عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ (بدر1 و107) على “تجمعات لجنود العدو وآلياته في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس”.