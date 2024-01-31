طبيب بيطري في رفح يحتضن القطط النازحة جراء الحرب على غزة (فيديو)

فتحت رفح أبوابها للنازحين قسرًا من مختلف مناطق قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 4 أشهر، إلا أن هذا الاستقبال لم يكن مقصورًا فقط على البشر بل امتد إلى الحيوانات أيضًا.

الطبيب البيطري الشاب عائد محمود أبو نجم فتح عيادته وبيته للقطط التي نزح بها أصحابها ولم يجدوا لها مأوى في النزوح، محاولًا تقديم رعاية طبية وإطعام تلك الحيوانات الأليفة.

يقول “أبو نجم” للجزيرة مباشر إن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية له تأثير سلبي على حياة القطط والحيوانات الأليفة.

ويعالج “أبو نجم” القطط التي فقدها أصحابها في الحرب أو لمن لا يمتلك القدرة على رعايتها، حيث يوفر لها مأوى مناسبًا على سطح منزله في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويشير الطبيب البيطري إلى أن الحيوانات الأليفة تؤثر إيجابيًّا على الأطفال، وتخفف الضغط الواقع عليهم جرّاء القصف والعدوان.