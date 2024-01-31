لماذا سيفشل الاحتلال في إغراق أنفاق غزة؟ (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع سؤال جديد متعلق بسعي جيش الاحتلال لضخ المياه لإغراق أنفاق المقاومة في قطاع غزة.

وقال متابعون إن جيش الاحتلال لا يعرف ماذا يفعل وليست له خطة واضحة، وذلك نظرا لفشله الذريع في كشف الأنفاق وتحقيق أهدافه في غزة منذ الإعلان عنها.

ورأى مشاركون أن ضخ المياه في الأنفاق يُعَد المرحلة الأخيرة لإسرائيل لتبرير فشلها الذريع في انتصارها على المقاومة.

وأكدت فئة من الجمهور أن الاحتلال لا يمكنه النجاح في ضخ المياه، نظرا لمراعاة العوامل الطبيعية عند بنائها.

واستهزأ جمهور الجزيرة مباشر بتصريح الاحتلال، مشيرا إلى جهله بأماكن الأنفاق التي كانت هدفا أساسيا له منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال أحد المتابعين إن الاحتلال لم يتعظ ولم يأخذ العبرة من الهزائم التي تكبدها، فهو الذي أراد احتلال غزة ودُفن فيها، ويريد اليوم إغراق الأنفاق وسيغرق فيها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أنه دمر بعض أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عن طريق إغراقها بالمياه.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه استخدم قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية لحماس الموجودة تحت الأرض في قطاع غزة من خلال ضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق.