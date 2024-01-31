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هند وجديد المكالمة الأخيرة.. 48 ساعة شغلت المنصات لمعرفة مصير طفلة غزة وفريق الإنقاذ (فيديو)

صرخات هند تغزو المنصات، وأنباء عن إصابتها في يدها وظهرها وساقها

الطفلة هند رجب
الطفلة هند رجب (الهلال الأحمر في غزة)
31/1/2024-|آخر تحديث: 31/1/202410:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر في غزة، نبال فرسخ، إن مصير مسعفيْ المنظمة يوسف وأحمد اللذين توجها قبل يومين لإنقاذ هند (6 سنوات) لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، وجدد الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار فقدانه الاتصال بطاقم الإنقاذ ومصير الطفلة.

وأضافت فرسخ في كلمة مصورة مساء اليوم الأربعاء “هند كانت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية وموجودة داخل مركبة أطلق جنود الاحتلال النار على كل من فيها فاستشهدوا جميعًا. هند عاشت لحظات مرعبة، لساعات محاطة بالدم وبجثامين الشهداء”.

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وأضافت “أبطال الهلال الأحمر الفلسطيني توجهوا لإنقاذها، وحتى هاي اللحظة مصير هند وأحمد ويوسف لسة مجهول. كل دقيقة بتفرق بحياتهم. ولنرجعهم بالسلامة بدنا همتكم. أنقذوا هند”.

آخر كلمات الطفلة

وكان الهلال الأحمر ذكر في منشور سابق له، أن الطفلة هند رجب كانت برفقة عائلة عم والدتها “بشار حمادة” حينما تم إطلاق النار على المركبة، وبقيت الطفلة وحدها داخلها بعد أن استشهد كل من فيها.

ولأكثر من 3 ساعات بقي طاقم الهلال الأحمر على اتصال مع الطفلة لتهدئتها ونشر عبر منصاته جزءًا مسجّلًا من مكالمة الاستنجاد تلك. ثم أعلن في منشور آخر فقدان الاتصال مع طاقم الإسعاف الذي هرع لإنقاذ هند.

وقالت هند خلال المكالمة بصوت مرتجف “خذيني.. تعالي.. أمانة كتير خايفة تعالوا”، فيما تحاول المسعفة تهدئتها.

مصابة في يدها وظهرها وساقها

وكان الهلال الأحمر قد وثق في تسجيل صوتي سابق، لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفلة ليان، حينما كانت تطلب النجدة هاتفيا بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي تركبها مع أسرتها.

وقالت والدة هند لقناة الجزيرة إن ابنتها أخبرتها -في اتصال هاتفي- أن ليان استشهدت، وأنها (هند) على قيد الحياة، وأكدت لها أنها مصابة في يدها وظهرها وساقها.

“أنقذوا هند”

وأطلق نشطاء عبر منصات التواصل وسم “أنقذوا هند” للمساعدة في البحث عن الطفلة المحاصرة وطاقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر الذي تم إرساله لإنقاذها ثم انقطع الاتصال به، مشيرين إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولًا.

وكتبت سلوى عبر حسابها بمنصة إكس “يارب كل الرعب والألم والمعاناة اللي بيعيشها أهل غزة وأطفالها فى كل ساعة وكل لحظة وكل يوم يعيشها كل المتخاذلين والمتآمرين على غزة وأهلها.. حسبنا الله وكفى”.

فيما كتب حمد يقول “وجه الانسانيه البشع !!! دنسوا رداء الانسانية الابيض بقبح إنسانيتهم”. وكتب آخر قائلا “كل العالم يجب ان يطالب للسماح بمرور المساعدة للوصول للطفلة هند. وشأنها شأن المثير من العالقين ولا يعلم عنهم شيء”.

المصدر : الجزيرة مباشر