الرسم على الأنقاض.. فنانة في رفح توجه رسالة شكر إلى الجزيرة مباشر بطريقتها الخاصة (فيديو)

أمل أبو السبح: كل لون موجود خلفي في اللوحة يمثل رسالة قوية

وجدت الرسامة الفلسطينية (أمل أبو السبح) ضالتها في تقديم رسالة شكر مميزة إلى قناة الجزيرة مباشر، من خلال رسم شعارها على أحد المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة.

وقالت أمل “فوق أحد البيوت المدمرة، أقدم شكرا خاصا للجزيرة مباشر برسم الشعار المميز، لجهودهم المميزة في تغطية أخبار غزة وفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة”.

ونزحت الرسامة الفلسطينية (أمل) من مخيم الشاطئ إلى رفح، ولم تنس فرشاة الرسم والألوان لتوثق بها المجازر الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة.

تقول أمل “نحاول أن نجمّل هذا الوضع وأيضًا توصيل رسالة ونختار أفكارا قوية تخمد أصوات العدو، بأصواتنا وبرسالتنا وبألواننا التي نختارها وبعلمنا الفلسطيني، ونوصل للصهيون ولأي حد ضدنا، أننا نحن مع بعض”.

“لوحة تمثل رسالة قوية”

وعن الجدارية التي رسمتها ووقفت أمامها، تتحدث أمل وتقول “معروف الدول التي تتحالف ضدنا واللوحة خلفي حاليًّا تعبر عن كل كلمة قلتها، وكل لون موجود خلفي في اللوحة يمثل رسالة قوية”.

وتجسّد الفنانة الفلسطينية أمل أبو السبح مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بطريقة فنية، عن طريق رسم لوحات جدارية على أطلال المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في رفح.

وتعكس لوحات “أمل” الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة تحت القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، في كل ركن من أركان قطاع غزة منذ 3 أشهر.