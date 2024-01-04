“تطير رؤوس والأبرياء جلوس”.. مُسنّ في غزة يرتجل قصيدة على الهواء عبر الجزيرة مباشر (شاهد)

وصف المسن في قصيدته الحماسية، المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق المدنيين في حربه على غزة

ألقى مُسنّ فلسطيني، من أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، قصيدة على الهواء عبر شاشة الجزيرة مباشر، واصفا المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في حق المدنيين بحربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 3 أشهر حتى الآن.

وبنبرة حماسية قال:

الليل أغبر والنهار عبوسُ والصبح أقبل والعدو يدوسُ

والطائرات تقذف لهيب حميمها على العباد كي تطير رؤوسُ

وطفل بريء نائم في حضن أمه يلقى الردى والأبرياء جلوسُ

والبيت يُهدم فوق كل مواطن يأبى الهروب لأنه عتريسُ

والدار تُهدم فوق كل من يحيا بها ليسود الخوف والرعب والتدنيسُ

وكذا المساجد تدمر أركانها حتى يزاح عن وجه العدى التقديس

وأضاف “هذه حرب لكن سيشهد التاريخ أن أرض الإسلام غزة، وستبقى للبطولات رمزا للمعزة، وسنبقى أهلها نرفع راية الإسلام عزة”.

وتابع “ما يقهرنا أننا عاجزون عن إخراج شهدائنا من تحت الركام، أنا دفنت 24 شهيدًا من أبناء عائلتي وبقي 8 شهداء في الركام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع شهدائنا بشهادة الرضوان، ونسأله تعالى أن يجعلهم في الفردوس الأعلى في الجنان”.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفًا حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.