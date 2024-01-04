مظاهرات أمام متحف العلوم في لندن رفضا لارتباطه بشركة تدعم تصنيع السلاح لإسرائيل (فيديو)

ردد المتظاهرون هتافات “أوقفوا إطلاق النار الآن” رافعين لافتات كبيرة كتب عليها “توقفوا عن تسليح إسرائيل”

تظاهر عدد من المحتجين أمام متحف العلوم في العاصمة البريطانية لندن، إثر اتهامات له بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة منذ 90 يومًا.

وردد المتظاهرون هتافات “أوقفوا إطلاق النار الآن” رافعين لافتات كبيرة كتب عليها “توقفوا عن تسليح إسرائيل”.

وتوجهت حركة “آباء من أجل فلسطين” التي نظمت المظاهرة، بالشكر عبر حسابها بمنصة إنستغرام، إلى جميع الذين انضموا إليها في الفعالية في متحف العلوم بساوث كنزينغتون في وسط لندن.

منشورات عن أطفال غزة الشهداء

وأشارت الحركة إلى إلقاء آلاف من المنشورات المطبوعة بأسماء وأعمار الأطفال الذين استشهدوا في غزة، وذلك لجذب الانتباه إلى الشراكة التي يمتلكها المتحف مع مجموعة “أداني” الهندية الداعمة للاحتلال.

وأوضحت الحركة أن “هذه الشركة تشارك في الإبادة الجماعية في غزة من خلال شراكتها مع شركات الأسلحة الإسرائيلية. إذ يتم إنتاج بنادق القنص والهجوم، والرشاشات الآلية، وصواريخ الطائرات بدون طيار من طراز هيرميس 900 التي تستخدم حاليًا لقصف العائلات في غزة”.

وأضافت “نرفض تمامًا ونعترض بشدة على أن تواصل مؤسسة مثل متحف العلوم هذه الشراكة، ونسأل إدارة المتحف، أي نوع من الرواد يرغبون أن يكونوا؟ هل هم (رواد) في صناعة الأسلحة لقتل الأطفال؟!”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ90 على التوالي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، بينهم 9600 طفل و أكثر من 6700 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من 57 ألف جريح.