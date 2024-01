مقتل إمام مسجد بإطلاق نار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

قُتل إمام مسجد أمريكي أمس الأربعاء، برصاصات عدّة أصابته أمام مسجده في مدينة نيوآرك، بحسب ما أعلنته سلطات ولاية نيوجيرسي، التي لم تحدد بعد أي مشتبه فيه أو الدافع وراء الهجوم.

وقال المدعي العام للولاية ماثيو بلاتكين، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عمل من أعمال الإرهاب المحلي، وفقًا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.

كما قال ثيودور ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إيسكس، خلال المؤتمر الصحفي، إن الإمام حسن شريف، أُطلقت عليه النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل وهو في سيارته أمام مسجد محمد في نيوآرك. وأضاف أن الإمام توفي في مستشفى محلي بعد ظهر أمس، متأثرًا بإصاباته.

وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول (بدء الحرب الإسرائيلية على غزة)، عزّزت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية.

وردد فريتز فراج، مدير السلامة العامة في نيوجيرسي، تصريحات بلاتكين وستيفنز، بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيّز، لكنه قال إن المحققين يتابعون “جميع الخيوط” خلال تحقيقهم في الحادث.

وأظهرت صور نشرها فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف اختصارًا باسم (كير)، سيارات شرطة منتشرة خارج المسجد المكوّن من طابقين.

Our New Jersey chapter is gathering information on the reported shooting of an imam outside a Newark mosque. The imam is in critical condition after being shot in the area of Masjid Muhammad-Newark early Wednesday morning.https://t.co/VGQyOQdLzE

— CAIR National (@CAIRNational) January 3, 2024