اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق مخيم النصيرات (فيديو)

اندلعت اشتباكات ضارية صباح اليوم الجمعة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم النصيرات، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ91 على التوالي.

وسُمعت في مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر من منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، أصوات مدفعية وطلقات ثقيلة وأصوات طائرات مسيّرة، في وقت كانت فيه سيارات إسعاف تتمركز وسط المباني.

استهداف ناقلة جند

وفي هذا السياق، قالت (كتائب المجاهدين) في بيان اليوم الجمعة، إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة مضادة للدروع في محور قتال الشيخ رضوان بمدينة غزة مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها”، وذكرت أن العملية موثقة.

ويحاول الجيش الإسرائيلي التقدم في محاور التوغل والقتال بمناطق مختلفة من قطاع غزة، أبرزها المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس بالجنوب، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية.

محاولات التوغل

ويدعم الجيش عملياته البرية بقصف جوي مكثف للأماكن التي يحاول التقدم إليها، واستهداف بعض الشوارع الرئيسية لفصل الأحياء السكنية لتسهيل مهمة التقدم، خاصة في المنطقة الوسطى.

ويتزامن ذلك مع استهداف القوات الإسرائيلية المتكرر لأحياء سكنية في مختلف مناطق القطاع، وهو ما خلّف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بحسب مصادر طبية.

في المقابل، قالت فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود في محاور التقدم؛ مما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأمس الخميس، أظهرت تقارير الجيش الإسرائيلي إصابة 19 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 15 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2309، وارتفع عدد القتلى من الضباط والجنود إلى 509 بينهم 175 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر، بحسب الجيش الإسرائيلي.