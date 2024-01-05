البحرية الهندية تنشر فيديو لتعاملها مع محاولة اختطاف سفينة في بحر العرب (شاهد)

قالت البحرية الهندية، الجمعة، إنها أنقذت 21 شخصا هم أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.

وقالت البحرية في بيان “تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة”، لافتة إلى ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد “تحذير قوي” وجهته البحرية.

وكانت البحرية الهندية أعلنت، الجمعة، نشر سفينة وطائرة دورية في بحر العرب على خلفية محاولة اختطاف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا.

وقالت البحرية الهندية في بيان، إن طاقم السفينة التي ترفع العلم الليبيري في بحر العرب أبلغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن 5 أو 6 أشخاص مسلحين قفزوا على متنها.

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel. Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers. The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024

وذكر البيان أن السفينة تم توجيهها إلى منطقة أخرى بهدف المساعدة، وأن الهند نشرت سفينة وطائرة دورية في المنطقة على خلفية الحادثة.

وأوضح أن طائرة الدورية المعنية اتصلت بطاقم السفينة في الصباح وتلقت معلومات عن سلامة الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاختطاف.

وبعد توقف دام ست سنوات، عاد للظهور خطف السفن التجارية ومحاولات خطف ممن يشتبه في أنهم قراصنة بالقرب من منطقتي خليج عدن وبحر العرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتقد خبراء أن السبب هو تحول انتباه القوات البحرية بقيادة الولايات المتحدة إلى البحر الأحمر لإحباط هجمات الحوثيين.

وتظهر بيانات مركز معلومات تابع للبحرية الهندية حدوث ثلاث عمليات اختطاف على الأقل في ديسمبر/ كانون الأول. وكان آخر حادث مماثل قد أُبلغ عنه في 2017.