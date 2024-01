البحرية الهندية تنشر فيديو لتعاملها مع محاولة اختطاف سفينة في بحر العرب (شاهد)

قالت البحرية الهندية، الجمعة، إنها أنقذت 21 شخصا هم أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.

وقالت البحرية في بيان “تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة”، لافتة إلى ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد “تحذير قوي” وجهته البحرية.

وكانت البحرية الهندية أعلنت، الجمعة، نشر سفينة وطائرة دورية في بحر العرب على خلفية محاولة اختطاف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا.

وقالت البحرية الهندية في بيان، إن طاقم السفينة التي ترفع العلم الليبيري في بحر العرب أبلغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن 5 أو 6 أشخاص مسلحين قفزوا على متنها.

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.

Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.

The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg

— SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024