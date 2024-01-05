سرايا القدس تستهدف آليات إسرائيلية وعملية مشتركة مع كتائب القسام جنوب شرق خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، صورا لاستهداف عدد من الآليات الإسرائيلية في محور التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

وفي عملية مشتركة، كشفت سرايا القدس وكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس “تدمير 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف (التاندوم والياسين 105) في محور تقدم منطقة معن جنوب شرق خان يونس.

تفجير حقل ألغام

وكشفت كتائب القسام في سلسلة بيانات عن عملياتها ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وقالت إنها “استهدفت ناقلة جند صهيونية من نوع “نمر” بقذيفة الياسين 105 في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وقالت “مجاهدو القسام تمكنوا من تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت في بيانها “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة تقدمت صوب عين نفق في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها “استهدفت جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

قصف “ناحل عوز”

من جانبها قالت سرايا القدس ظهر اليوم الجمعة، إنها قصفت صباح اليوم (ناحل عوز) و(عالوميم) برشقة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في التجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة، بحسب ما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي.