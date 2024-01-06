“آه يا وجع القلب”.. صحفي فلسطيني يودع شقيقه عقب استشهاده بقصف إسرائيلي لقطاع غزة (شاهد)

“آه يا وجع القلب”.. بهذه الكلمات المشبعة بمشاعر الحزن والألم، ودّع الصحفي الفلسطيني محمد عوض شقيقه رامي الذي استشهد هو وزوجته وأبناؤه بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البيوك بحي المنارة صباح اليوم السبت، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الجزيرة مباشر الصحفي الفلسطيني جالسا بجوار جثة شقيقه باكيا منتحبا، وقد أصابه الوجوم حزنا على فقدان أخيه، مؤثِرا البقاء إلى جواره إلى آخر لحظة قبل أن يتم دفنه بجوار رفاقه من شهداء الحرب التي دخلت شهرها الرابع دون هوادة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد شهداء مجزرة عائلة البيوك بخان يونس التي نفذها الاحتلال فجرا، ارتفع إلى 18 شهيدا، في حين واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق حاليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربه على قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد 22600 فلسطيني، وإصابة 57910 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حذرت من خطورتها مختلف وكالات الأمم المتحدة.