“أنتم من يغسل عار هذه الأمة”.. فنانون عرب يوجهون عبر الجزيرة مباشر رسائل العام الجديد إلى أهل غزة (شاهد)

أعرب عدد من الفنانين العرب عبر الجزيرة مباشر، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، موجهين رسائلهم وأمنياتهم إلى أهالي قطاع غزة في العام الجديد، في ظل تواصل الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ 92 يوما.

وقال الفنان العراقي مصطفى العزاوي “نسأل الله تعالى أن يكون هذا العام عام فرج ونصر وتمكين، وأن يتقبل شهداءكم يا أهل غزة، واعذرونا على تقصيرنا بحقكم”.

وقال الفنان المغربي رشيد غلام “يا أهل غزة يا أعزة، يا فخارنا وعزنا ونخوتنا، كيف أبارك لكم العام الجديد وأنتم بركتنا، وأنتم من يغسل عار هذه الأمة بين الأمم، من صبركم نتعلم معنى الرباط، ومن جهادكم نتعلم كيف يُذاد عن الأوطان”.

كما قال الفنان المغربي عبد اللطيف فضل الله “حلت علينا السنة الجديدة وما زالت غزة وفلسطين تتجرع المآسي، وما زال العدوان لم يسدل ستاره بل يتفنن في انتهاك كل الحرمات وارتكاب أبشع الجرائم. ما زالت غزة تمزقها أيادي الغاصبين الصهاينة بمباركة عالمية. ومع بداية السنة الجديدة أسأل الله العلي القدير أن ينصر غزة وأهلها وينعم عليهم بسلام مستحق”.

أما السيناريست المصري فتحي الجندي فقال “سنة جديدة نتمنى أن تكون سعيدة على أطفال غزة اللي كنا موجوعين علشانهم، ونتمنى أن الأحداث دي تنتهي على خير، وترجع السعادة والبسمة على شفاه أطفال غزة”.

من جانبه، قال الفنان الفلسطيني مهند منصور “لا أعرف كيف أعبر عما في داخلي تجاه ما أراه من دمار ومن صمود، ومن مشاعر متناقضة بعض الأحيان، فقد غيرتم العالم بصمودكم يا أهل غزة وبصبركم ووقوفكم أمام كل متجبر وطاغية، فأنتم بصمودكم بدأتم بتغيير العالم. وأنا متأكد من أن الله قد اصطفاكم لهذه المهمة كي تكونوا سببا بعودتنا إلى فلسطين الحبيبة، وقريبا بإذن الله نلتقي هناك ونصلي في المسجد الأقصى”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربه على قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد 22722 فلسطينيا، وإصابة 58166 آخرين معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة حذرت من خطورتها مختلف وكالات الأمم المتحدة.