ارتفاع أعداد الشهداء في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 22722 شهيدا و58166 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة في حق العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن 122 شهيدا و256 مصابا.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنها نجحت في تشغيل غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد احتلاله من الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدة 10 أيام، حيث دمر أجزاء منه، وأخرجه من الخدمة باستثناء قسم غسيل الكلى، الذي عاد إلى العمل في 28 من الشهر نفسه.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها نجحت في تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي، داعية المؤسسات الأممية إلى إجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالأدوية والمواد الطبية والوقود، وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى إليه.

ونشر ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم، تحديثا، اطلعت عليه الجزيرة مباشر، لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على القطاع، أظهر نزوح مليوني فلسطيني، واستشهاد 10 آلاف طفل، و107 صحفيين، و371 من الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني، فضلا عن تدمير آلاف الوحدات السكنية والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.