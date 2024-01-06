“الحرب بين جيش وجيش مش هدم بيوت”.. فلسطيني يستنكر تدمير الاحتلال منازل المدنيين في غزة (شاهد)

رصد مراسل الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع غزة القديم الذي يربط محافظة شمال غزة بحي التفاح، إثر توغله فيه بالدبابات وارتكاب عدد من المجازر في حق المدنيين من سكانه.

وأظهرت اللقطات التي وثقتها عدسة مراسلنا عددا من البيوت التي دمرها القصف الإسرائيلي كليًّا فوق رؤوس ساكنيها، مؤكدا أنه لم يعد في القطاع مكان آمن يأوي إليه الفلسطينيون من غارات الاحتلال.

وقال أحد سكان شارع غزة القديم “هذه مش حرب، هذه إبادة، دمار شامل، ترحيل تهجير. الحرب بتكون بين جيش وجيش، مش هدم بيوت زي هيك وتشريد ناس وقتل أطفال ونساء. أنا بأعيل أسرة من 12 فردا رجعت على بيتي ما لقيتش ولا حاجة، كله دمار نازل في الأرض. طب أنا إيش استفدت؟”.

وتشهد أحياء الدرج والتفاح والشعف شرق القطاع، وبلدة جباليا ومخيمها شمالا، اشتباكات عنيفة، حيث يتوغل جيش الاحتلال في بعض الأحياء فترة قصيرة، وينفذ عملياته العسكرية هناك ويخوض اشتباكات، ثم يعاود التراجع مرة ثانية نحو الأطراف.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة، 22600 شهيد و57910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.