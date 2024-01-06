القسام: اشتبكنا مع قوة راجلة من 9 جنود إسرائيليين فأوقعناهم بين قتيل وجريح

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهديها تمكنوا من الإطباق على قوة راجلة مكونة من 9 جنود إسرائيليين في منطقة بني سهيلا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت في بيان اليوم السبت “ظهر أمس.. تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين”.

اشتباكات ضارية

وفي سلسلة بيانات أوردتها القسام اليوم السبت، ذكرت عددا من العمليات التي قام بها أفراد منها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة، وقالت “يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس.

وقال بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدو القسام يبلغون عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية”.

ونقلت كتائب القسام عن أفرادها بعد عودتهم من خطوط القتال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة “شواظ” واستهداف دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105”.

وقالت “بعد عودتهم من خطوط القتال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن تفجير دبابة ميركفاه صهيونية بعبوة شواظ واستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105”.

“عبوة شديدة الانفجار”

من جانبها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تخوض اشتباكات ضارية “مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وقذائف آر بي جي في محور التقدم بمنطقة معن شرق خان يونس”.

وفي هذا السياق قالت كتائب المجاهدين” دكّ مجاهدونا تجمعات جنود وآليات عسكرية للعدو الصهيوني بصواريخ قصيرة المدى في محاور التقدم في مدينة غزة”.

وكشفت أن (قوات الشهيد عمر القاسم) فجرت عبوة شديدة الانفجار بإحدى آليات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط محور المحطة في مدينة خان يونس، وأكدت إصابة الآلية بشكل مباشر.