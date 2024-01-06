شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة “حكر الجامع” في دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوصول إصابات إلى مستشفى (شهداء الأقصى) جراء قصف إسرائيلي استهدف اليوم السبت، منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى المستشفى منذ صباح أمس حتى الساعات الماضية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة “المنارة” شرقي خان يونس؛ مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مرات على رفح جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إنهم أصبحوا يواجهون كارثة إنسانية بسبب انتشار الأوبئة في ظل اكتظاظ المستشفى بالنازحين، وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر “نناشد العالم إرسال المساعدات والطواقم الطبية والغذاء فورا إلى أبناء غزة”.

ولليوم الـ92، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عنيفا على قطاع غزة، تاركا وراءه حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف جريح، ودمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية.