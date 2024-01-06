غزة.. لاعب كرة قدم فلسطيني يصبح بائع حلوى جراء الحرب لتأمين قوت أسرته (شاهد)

بعد أن لم يجد ما يسد به رمق عائلته جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، قرر صانع المحتوى ومدرب كرة القدم الفلسطيني عمرو شوقي، التخلي مجبرا عن مهنته ولو مؤقتا، وبيع الحلوى حتى يوفر لأسرته قوت يومها.

وقال عمرو للجزيرة مباشر “أنا صانع محتوى على يوتيوب ولدي عليه نصف مليون متابع، ولاعب كرة قدم في نادي شباب الزوايدة وأيضا مدرب كرة قدم في أكاديمية الملكي. واليوم صرت بائع حلوى”.

وأضاف “هذه الحلويات يصنعها صديق لي وبسبب ارتفاع أسعار المكونات يشتكي الأهالي من غلاء سعرها نسبيا، لكن الأمر ليس بيدي للأسف، وبالنسبة لي أنا عريس جديد، تزوجت قبل بدء الحرب بيوم، فصار لازم أدبر لأسرتي باب رزق لأني ما صرت عايش لحالي”.

وتابع “أغلب زبائني من الأطفال، واللي مش معاه فلوس بأعطيه ببلاش، وأنا ما زلت بأتمنى أكمل في مجالي كصانع محتوى وإن شاء الله أوصل لمليون متابع”.

وقبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، في حين يتلقى 80% من السكان مساعدات إنسانية، ولم تتم إعادة بناء 80% من المباني التي دُمّرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) قد كشفت في وقت سابق، عن تعرض القطاع لتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء الحرب، ونبهت إلى أن معظم سكان غزة بنسبة تقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في فقر ويعانون أشكالا متعددة من الحرمان بسبب الحرب الحالية.