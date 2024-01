منظمة إسرائيلية: عدد المستوطنات بالضفة الغربية ازداد بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب على غزة

كشفت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية -غير الحكومية- في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة.

وأكدت المنظمة الإسرائيلية المعارضة للاستيطان في تقرير أمس الجمعة، أن 9 بؤر استيطانية أقيمت في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

The 3 months of the war in Gaza have provided an opportunity for settlers to establish facts on the ground and gain control over extensive areas in Area C. Settlers persistently decide where to construct roads, fences, and outposts.

— Peace Now (@peacenowisrael) January 5, 2024