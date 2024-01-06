“يعكس فشل تحقيق أهداف حرب غزة”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على الخلافات في الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية والمشادات الكلامية والصراخ بين الوزراء والتي دفعت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إنهاء جلسة الحكومة أول أمس.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر، أن الخلاف الناشب بين أطراف الحكومة الإسرائيلية والذي أدى إلى مشادات كلامية، يعكس فشل جيش وحكومة الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب على غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو مصورة أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن الخلافات بين وزراء حكومة الاحتلال ليست وليدة اللحظة.

وأشاروا إلى أنها خلافات قديمة بين اليمين المتطرف واليسار وعززها الفشل الإسرائيلي في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة في قطاع غزة.

وقال متداخلون عبر الخط الساخن، إن الجميع في حكومة الاحتلال يتهرب من تحمل المسؤولية عن الفشل الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف المتداخلون خلال تعليقاتهم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحاول تحميل الفشل لرئيس الأركان وقيادة الجيش دون إلقاء أي مسؤولية سياسية على نتنياهو نفسه وائتلافه الحكومي المتطرف.

جدل محتدم وخلافات

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مساء الخميس، بسبب مشادة كلامية خطيرة وصراخ بين عدد من الوزراء.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية “انفجرت جلسة المجلس السياسي الأمني التي انعقدت لبحث موضوع الحرب في قطاع غزة بعد 3 ساعات من المواجهة بين رئيس الأركان و4 وزراء بينهم بن غفير”.

وقالت هيئة البثّ الرسمية إن جلسة الحكومة ليلة أمس كانت ساخنة وسمع صراخ بعض الوزراء في الخارج، حيث نشبت خلافات حادة بين رئيس الأركان ووزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من أكتوبر.