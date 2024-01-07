استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء في قصف إسرائيلي قرب جنين (فيديو)

استشهد فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء، في قصف إسرائيلي على تجمع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الأشقاء الأربعة هم هزاع (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء ناجح حسن درويش(29 عاما)، بالإضافة إلى الشهيدين رزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص. وأشارت الوكالة إلى أن الشهداء من قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة مباشر أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وعدة أحياء فجرا، وسمع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات، فيما قصفت طائرة مروحية المخيم.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بينهم اثنان حالتهم خطرة، جراء انفجار قنبلة في مركبة عسكرية تابعة له بمخيم جنين، مضيفا أن قواته “سحبت الآلية المعطوبة من المخيم وقصفت بعدها مجموعة من الفلسطينيين بطائرة مسيرة مما أدى إلى مقتل 6 منهم”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 332 فلسطينيا.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، ومئات المعتقلين.​​​​​​​